ASP di Reggio, i sindacati: ‘Si faccia luce sulle dimissioni del DS, concorsi e graduatorie’

"È necessario - si legge nella nota - l’intervento degli Uffici preposti per l’accertamento della verità, confrontando il bando e i requisiti che ne hanno permesso l’ammissione"

“Le Scriventi Organizzazioni Sindacali, alla luce delle recenti dimissioni del Direttore Sanitario Aziendale, si pongono al di fuori di ogni attacco strumentale. La questione riguarda una Figura che, probabilmente senza requisiti, ricopriva un incarico e che quindi va ricondotta nelle procedure specifiche del caso. Non basta prendere atto delle dimissioni: è necessario approfondire e, in caso di accertate violazioni, procedere con la denuncia alle Autorità Competenti.

Richiesta di accertamenti sugli incarichi e sui concorsi

Probabilmente non è l’unico caso, dato che si indicano alcune anomalie nei concorsi e nell’utilizzo delle graduatorie. È necessario l’intervento degli Uffici preposti per l’accertamento della verità, confrontando il bando e i requisiti che ne hanno permesso l’ammissione.

Appello alla Direzione Strategica per interventi risolutivi

La triste vicenda dovrebbe aumentare l’attenzione della Direzione Strategica su altre criticità che limitano lo sviluppo e offendono la dignità dei Lavoratori seri. Mandare via tutto e tutti non risolve il problema; forse aprirebbe solo un periodo di stasi che l’ASP di Reggio Calabria non può permettersi.

Leggi anche

L’invito alla Dr.ssa Di Furia a proseguire le trattative contrattuali

Le Scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono alla Dr.ssa Di Furia di intervenire con decisione, portando avanti le trattative contrattuali in corso e concludendo quelle già definite, per imprimere una svolta positiva alla gestione aziendale.

La fiducia mantenuta aumenta l’impegno e la responsabilità nei confronti dell’obiettivo di garantire cure e assistenza con titoli e competenze vere, come meritato dai Lavoratori onesti e dovuto a tutta l’Utenza”.

Il Segretario Generale agg. FP

Dr. Giuseppe Rubino

Il Segretario Generale Cisl Medici

Dr. Giovanni Calogero

Il Segretario Generale Nursind

Dr. Vincenzo Marrari

Il Segretario Generale FASSID

Dr. Luigi Triglia

Il Segretario Generale ANAAO

Dr. Francesco Mannarino

Il Segretario Generale CIMO

Dr. Agostino Zavettieri