ASP di Reggio, Falcomatà contro Di Furia: ‘Rassegni le dimissioni. Serve una governance stabile’

“ È incredibile quanto sta avvenendo all’Asp di Reggio Calabria . Nel marasma generale, di fronte a centinaia di operatori, associazioni, comitati che protestano per la mancata erogazione del sacrosanto diritto alla salute , che dovrebbe essere prerogativa di tutti i cittadini, l’illegittima nomina del direttore sanitario, oggi dimessosi, è la più classica delle gocce che ha già fatto traboccare il vaso. Il Direttore Generale Di Furia dovrebbe semplicemente prenderne atto e rassegnare le proprie dimissioni , ancora prima che il governo regionale si svegli dal proprio torpore fatato rimuovendola dal delicatissimo incarico che ricopre”.

È quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, anche nella sua qualità di Presidente della Conferenza dei sindaci dell’Asp.

“La vicenda, solertemente scoperchiata dall’interrogazione del Consigliere regionale Giovanni Muraca e giustamente rimarcata dal Senatore Nicola Irto, sulla quale il Direttore Di Furia avrebbe dovuto a suo tempo vigilare, è solo l’ultima in ordine di tempo di una sequela di circostanze che evidenziano tutti i limiti di questa gestione. Ci riferiamo all’annunciato taglio orizzontale delle guardie mediche che riguarda addirittura la metà dei presidi esistenti, alla chiusura dei poliambulatori e dei laboratori di analisi pubblici, ma anche alla lunga ed intricata vicenda delle strutture psichiatriche o quella, davvero incredibile, dei microinfusori per pazienti diabetici, per lungo tempo assenti e poi magicamente riapparsi dopo le proteste delle famiglie”.