Reggio, città più ordinata e pulita ma le macro discariche non mancano mai

La città è senza alcun dubbio più pulita ed ordinata.

Dall'arrivo della nuova società piemontese Teknoservice il cambio di passo c'è stato e anche in tempi piuttosto rapidi. Reggio Calabria finalmente vive giorni più tranquilli rispetto a mesi fa in un cui si subiva quotidianamente l'incubo dei rifiuti in ogni angolo della città.















L'impegno, la professionalità e l'arrivo dei nuovi mezzi tuttavia non è bastato per tenere in ordine le strade del centro e della periferia, specie nelle zone meno frequentate, dove la situazione, in alcuni angoli, non vede miglioramenti. Diverse infatti sono ancora le macro e micro discariche che si incontrano in giro.

Ad Arangea ad esempio, nei pressi dello svincolo autostradale, si è formata una montagna di rifiuti e cumuli di spazzatura.

Gli stessi residenti ammettono: