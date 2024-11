Reggio Calabria, domani 4 Dicembre presentazione del libro del Prof. Semerari ”Il delirio di Ivan”.

Si svolgerà domani, giovedì 4 dicembre 2014 alle ore 17,00, presso la Sala Giuditta Levato del Consiglio regionale della Calabria, la presentazione del libro del Prof. Antonio Semerari “Il delirio di Ivan – Psicopatologia dei fratelli Karamazov” edito da Laterza. L’evento è organizzato dall’Associazione Ecopoiesis di Reggio Calabria in collaborazione con il Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, la Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), con il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria. Saranno presenti l’autore, l’On. Alessandro Nicolò ed il Sociologo Pino Rotta – Direttore di Helios Magazine – in qualità di moderatore.Antonio Semerari è Psichiatra, Psicoterapeuta, fondatore e Presidente emerito del Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, Roma, Didatta Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC), Didatta Associazione di Psicoterapia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC). Risulta tra coloro che hanno introdotto il Cognitivismo Clinico nel nostro paese. La partecipazione è aperta e gratuita. Per ulteriori informazioni contattare l’Associazione Ecopoiesis: info@ecopoiesis.it, tel 0965.899877.