Domotek, Crucitti: “Al PalaCalafiore uno spettacolo a 360°”

Mirko Crucitti, team manager della Domotek Reggio Calabria, presenta la sfida contro Lecce e sottolinea l’importanza del pubblico per la crescita della pallavolo nella città di Reggio Calabria.

Pubblico in aumento a quattro cifre, uno scenario da favola, da vivere pallone dopo pallone in un ambiente conviviale ed inedito a questi livelli, frutto della programmazione societaria.

“Lecce è una squadra ben costruita e si è rinforzata con un palleggiatore di grande esperienza come Fabbroni”, ha dichiarato Crucitti. “Ma noi possiamo giocarcela e vincere con chiunque, come abbiamo dimostrato contro Gioia del Colle e non solo. Il nostro terzo posto in classifica è la dimostrazione della preparazione del gruppo e dello splendido lavoro del Mister Polimeni e del suo staff tecnico”. Leggi anche

Un Natale Amaranto per coinvolgere il pubblico

Crucitti si aspetta una grande risposta del pubblico per il Natale Amaranto: “Domenica ci aspettiamo ancora più pubblico delle altre partite. Offriamo uno spettacolo a 360°, non solo una partita di pallavolo. Abbiamo tante iniziative, come la degustazione di pandoro e panettoni, per creare uno spirito di aggregazione attorno alla squadra”.

Il team manager sottolinea la crescente passione per la pallavolo a Reggio Calabria: “Finalmente si sta creando un’abitudine anche per la pallavolo accanto agli altri sport cittadini. Per noi è un onore contribuire a riportare questo sport ai livelli che merita”.

La Domotek si prepara ad affrontare Lecce con la consapevolezza di poter contare su un gruppo forte e su un pubblico caloroso. L’obiettivo è continuare a vincere e consolidare il terzo posto in classifica, per poter strappare il pass per le finali di Coppa Italia di categoria.