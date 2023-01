Reggio, donazione di beni del Circolo Cral destinati ai senza fissa dimora

“Ieri la giornata della memoria. Ma avere memoria vuol dire ricordarsi di tutti. Anche e soprattutto di coloro che vivono una situazione si difficoltà. E credetemi sono in tanti”.

Così scrive il Presidente del Circolo Cral della Banca Monte dei Paschi ,Umberto Sinicropi, dopo la consegna dei beni acquistati e consegnati al centro di raccolta e destinati ai bisognosi e senza fissa dimora .

Siamo fortunati nella vita e dobbiamo essere generosi nei confronti di chi vive in difficoltà. La problematica dei senza fissa dimora sta ormai diventando sistemica e sempre più complicata .

Aumentano ogni giorno in una società che corre ogni giorno di più ,dimenticandosi degli ultimi . Come circolo, ogni anno, soprattutto con l’avvicinarsi di un clima che diventa sempre più rigido e freddo cerchiamo di aiutare.

Siamo contenti, se con la nostra donazione, abbiamo contribuito ad aiutare coloro che, giorno dopo giorno, si prendono cura dei tanti invisibili di questa città . Dovremmo farlo tutti ,perché dietro ad una coperta nascosta in un angolo o sotto un balcone, c’è la storia triste di qualcuno.

“Purtroppo non tutti hanno la forza di sopravvivere a questo tipo di vita ed ogni anno vediamo spegnersi tante anime. Dobbiamo insieme ricominciare a pensare agli altri. Nessuno dovrebbe rimanere indietro. E non è pura utopia. Con un piccolo gesto le cose migliorerebbero per tanta altra gente .

Il CRAL oggi ha consegnato beni per igiene ma nei prossimi giorni proveranno ad aiutare, con l’assistenza delle associazioni, i tanti concittadini bisognosi . Un piccolo gesto per un gruppo quello del Cral che vuole affermarsi sul territorio come un associazione che assiste i meno fortunati.

“Proviamo a essere utili ,di giorno con il nostro lavoro ,dopo il lavoro con la caparbietà di chi crede che si possa vivere in un posto migliore. Ma non lo diciamo soltanto .Con queste iniziative proviamo anche noi a cambiare qualcosa . Vogliamo ringraziare tutti i nostri associati, come direttivo, per la fiducia che ci dimostrano e per come ci accompagnano in queste campagne che fanno del bene agli altri e alla nostra anima”, conclude Sinicropi.