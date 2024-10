Reggio dona, Calabrò: “Speriamo che il video diventi virale e spinga le persone a donare”

Alla conferenza stampa di presentazione del cortometraggio manifesto del progetto ‘Reggio dona 2019‘ presente anche Michela Calabrò, Pari Opportunità.

La Commissione è stata, da sempre, prima sostenitrice del progetto che, oggi, celebra la sua terza edizione.

Offrire questo tipo di servizio alla città non è sempre facile anzi, talvolta, non lo è affatto. Per questo motivo dobbiamo ricordare quanto importante sia l’intesa tra l’amministrazione e queste associazioni per sensibilizzare la cittadinanza. Non parliamo di Reggio come comune in sè, ma come città comprendente tantissimi altri piccoli comuni che necessitano, quotidianamente, di sangue per garantire la sicurezza dei suoi abitanti”.