Reggio, l’on. Donzelli inaugura il Circolo di Fratelli d’Italia

Il Responsabile Nazionale per l’Organizzazione del Partito di Giorgia Meloni, farà visita alla città dello Stretto in occasione dell’inaugurazione del nuovo Circolo di Reggio Calabria-Centro “Antonio e Ciccio Franco” che si svolgerà domani, martedì 21 gennaio alle ore 19, presso la sede di Via Miraglia nr. 5 (di fronte le poste centrali).

Il Circolo è stato costituito dalla destra sovranista reggina, aderente al Movimento Nazionale per la Sovranità che, nelle scorse settimane, è confluito fra le fila di Fratelli d’Italia e che, a Reggio e in Calabria vanta una presenza ed una tradizione antica e numerosa.

E proprio in nome di questa tradizione, nell’anno in cui ricade il 50° anniversario della Rivolta, che il Circolo è stato dedicato ad Antonio e Ciccio Franco, due fra i più strenui difensori della città, in periodi temporali diversi ma entrambi con la stessa intensità e purezza d’animo.

Ad accogliere l’on. Giovanni Donzelli che, per l’occasione sarà accompagnato dal Commissario regionale on. Wanda Ferro, dal Capogruppo in Regione Fausto Orsomarso, dal Dirigente Provinciale Ernesto Siclari e dal Commissario metropolitano Massimo Ripepi, il Presidente del Circolo dott. Saverio Laganà unitamente ai dirigenti, agli iscritti ed ai simpatizzanti di Fratelli d’Italia di Reggio e dell’area metropolitana,

Al termine dell’iniziativa, l’on. Donzelli avrà piacere di intrattenersi con i rappresentanti della stampa.