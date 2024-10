Rifiuti a Reggio e Ecologia Oggi, a 3 giorni dall’arrivo regna l’incertezza: ‘Notizie frammentarie’

Rifiuti a Reggio Calabria, prosegue a rilento e con molte incertezze il passaggio di consegne tra l’operatore Teknoservice ed Ecologia Oggi.

Il Coordinatore regionale per il Sindacato Unitario Lavoratori (Sul Calabria) Antonello Errante e Antonio Lento, Segretario regionale Snalv Confsal hanno avuto una riunione con il vicesindaco e delegato al settore Paolo Brunetti per discutere del passaggio ad Ecologia Oggi. Ai nostri microfoni hanno così commentato l’incontro.

Dichiara Antonello Errante:

“Secondo me non si partirà lunedì. Rimarrà Teknoservice e ci darà una proroga. Secondo il mio modesto parere continueremo a lavorare, perchè è un servizio essenziale, con la Teknoservice. Questo è un verbale che non abbiamo sottoscritto noi oggi, è un verbale sottoscritto dalle sigle sindacali firmatarie di contratto, e ci sono delle cose che noi non troviamo corrette. Lo stiamo valutando, lo sottoponiamo ai nostri legali, per vedere cosa c’è che non va”.

Prosegue Errante:

“Abbiamo avuto questo incontro stamattina e non era presente Ecologia Oggi. Abbiamo notizie frammentarie e ancora siamo nell’incertezza più totale, noi come la città. Siamo preoccupati per il nostro futuro. Come sindacato dobbiamo tutelare il lavoro e i lavoratori”.

Conclude Errante:

“In questo verbale è sottoscritto che si partirà il 18. Ancora dobbiamo andare a visualizzare la nuova sede, che dovrebbe essere ad Arghillà, e dobbiamo vedere se possiamo cominciare in sicurezza. Quindi dobbiamo parlare di docce, di bagni perché ci sono delle donne. La cosa che ci tengo a sottolineare, e che ho ribadito con forza, è che noi vogliamo il terzo turno, cioè il notturno. Noi vogliamo il turno che parte dalle nove alle tre di mattina. Già le altre sigle hanno sottoscritto un verbale dove hanno tolto il notturno. Ha detto Brunetti che questo per quanto riguarda lo spazzamento, problemi per il notturno non ce ne sono. Però deve valutare per le altre attività”.

Presente all’incontro anche Antonio Lento, Segretario regionale Snalv Confsal. Dichiara Lento:

“Noi abbiamo fatto questo questo primo incontro che avevamo già chiesto da tempo con l’amministrazione comunale, opportunamente rappresentata dal vicesindaco, per capire quale fosse il progetto dell’ente comunale sulla raccolta dei rifiuti e su tutto l’aspetto che riguarda l’ecologia sul territorio. Abbiamo acquisito delle notizie importanti. Solo che c’è un discorso a metà, perché ancora Ecologia Oggi, che è l’azienda alla quale è stata assegnata la gara, non ha ancora iniziato l’attività. Abbiamo chiesto al Comune di poter incontrare l’azienda insieme anche all’amministrazione comunale stessa, per vedere quale sarà il piano dei rifiuti del Comune di Reggio Calabria ed eventualmente interagire anche per la tutela dei diritti dei lavoratori”.

Evidenzia Lento:

“Una cosa importante che abbiamo rappresentato oggi all’amministrazione comunale è che non intendiamo perdere nessun posto di lavoro, e chiediamo la conferma di tutto l’organico attualmente in essere. Probabilmente anche la necessità di avere qualche lavoratore in più, visto che i lavoratori manifestano che spesso, almeno nel passato, non è stato possibile utilizzare appieno quelli che sono i propri diritti riguardo alle ferie e ai permessi”.

Conclude così Antonio Lento: