Rifiuti a Reggio, quando il passaggio di consegna? Intanto Ecologia Oggi è già nell’occhio del ciclone

Non inizia nel migliore dei modi il ‘passaggio di testimone’ tra la Teknoservice ed Ecologia Oggi.

La società di Eugenio Guarascio, che da lunedì 18 marzo dovrebbe subentrare all’attuale azienda che fino ad oggi si è occupata della raccolta dei rifiuti a Reggio Calabria, è già finita nell’occhio del ciclone.

A pochi giorni dal suo insediamento infatti Ecologia Oggi, la società del patron del Cosenza Calcio, a cui è stato assegnato il servizio dopo la sentenza del Consiglio di Stato, si ritrova a fare i conti con un’indagine della Procura di Vibo Valentia.

Ecologia Oggi rientra nel quadro dell’ipotesi degli inquirenti di inquinamento ambientale, con varie e gravi accuse. E all’indomani del primo incontro all’interno di Palazzo San Giorgio tra i rappresentanti di Ecologia Oggi, l’amministrazione comunale e i sindacati, la società vibonese è già sotto la lente di ingrandimento.

Secondo quanto raccolto però, nonostante lo scossone giudiziario, nulla dovrebbe cambiare rispetto alle ipotesi iniziali.

Ecologia Oggi, che domani si siederà nuovamente attorno al tavolo insieme agli stessi attori dell’incontro di ieri, per definire tempi e modalità di insediamento, nonchè dettagli e garanzie per il trasferimento del personale, dovrebbe partire con l’attività di raccolta dei rifiuti già lunedì 18 marzo.

Domenica 17 è infatti l’ultimo giorno di lavoro per Teknoservice. E la città, ovviamente non potrà permettersi un solo giorno di inattività.

Decisiva dunque sarà la riunione di domani. Da quel tavolo sarà necessario alzarsi con le idee chiare e con l’intento comune di remare tutti dalla stessa parte, evitando ogni tipo di frizione in un momento di particolare difficoltà per l’azienda e soprattutto per il territorio, che dovrà fare i conti con l’ennesimo cambio di gestore.

Ma come avverrà il passaggio? Come sarà organizzato il nuovo servizio? Quale sarà il nuovo modello di raccolta? Quale il programma? Quali le novità? Quanti mezzi opereranno in città? Che attenzione avranno le zone più sensibili come Ciccarello, Arghillà o Mortara di Pellaro? Che ne sarà degli oltre trecento lavoratori?

Tutte domande che faremo al nuovo gestore in sede di presentazione dell’azienda alla città.

Una cosa intanto è certa. Ecologia Oggi ha scelto come ‘quartier generale’ una struttura di Arghillà, in via Scopelliti. Sarà nel quartiere sud, da anni in pieno degrado anche a causa della grande quantità di rifiuti presente sulle strade, la nuova sede logistica.

Nella speranza che la situazione attuale possa migliorare proprio a partire dal quartiere ‘fuorilegge’.