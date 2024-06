Prossime comunali, Princi: 'Grande stima per chi si impegna. Io candidata sindaco?'

Manca ancora tanto alle prossime elezioni comunali che porteranno nuovamente i reggini alle urne per scegliere il nuovo sindaco della città.

Non sappiamo quando si andrà a votare, se a ottobre 2025 o a maggio del 2026. Ma nonostante l’ampia finestra temporale che ci separa dalle prossime comunali, c’è già parecchio fermento in città. Due le associazioni nate nelle ultime settimane, prima con ‘ReggioCresce‘, la nuova realtà sociopolitica presentata dalla presidente ex sindacalista Rosy Perrone. Poi una seconda associazione, ‘Esserci‘ con a capo Ninni Tramontana, che vede un gruppo di imprenditori e professionisti reggini scendere in campo con Salvatore Vermiglio nel ruolo di presidente.

Abbiamo chiesto, nel corso della trasmissione ‘Reggio Politik‘, in onda su RTV un commento alla vicepresidente della Regione Calabria Giusy Princi:

“Mi fa piacere che ci sia un importante attivismo in città che scongiura il disillusionismo. Ben venga un confronto costruttivo, espressione di democrazia e di circolarità di idee. Mi piace tanto la posizione del dott. Lamberti di cui ho grande stima ma anche quella dell’amico Ninni Tramontana. Entrambi coinvolgono il mondo imprenditoriale e della società civile”.

Tornerà anche alle prossime comunali il nome di Giusy Princi come candidato sindaco del centro destra o no? E come si vede l’ex preside del liceo scinetifico ‘L. da Vinci’ nel ruolo di primo cittadino?