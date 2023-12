Reggio, elezioni commissioni d’albo Ordine TSRM e PSTRP: nulla di fatto in terza convocazione

Le singole tornate di consultazioni elettorali continuano ad essere occasione di malcontento tra gli iscritti all’Ordine TSRM (Tecnici sanitari di radiologia medica) e PSTRP (Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) di Reggio Calabria.

Non bastasse un Direttivo dell’Ordine, in carica da poco meno di un anno, caratterizzato da una sottorappresentazione dell’area riabilitativa, adesso anche le operazioni per il rinnovo delle Commissioni d’albo si stanno rivelando particolarmente complicate.

Per queste ultime era difatti prevista il 2 dicembre la terza convocazione, avvenuta tuttavia senza esito. Iscritti giunti a Reggio, per esercitare il proprio diritto di voto, dai vari centri della Provincia (e qualcuno anche da fuori) il pomeriggio del 2 dicembre, hanno invano effettuato il viaggio, giacchè è stata dichiarata l’impossibilità di procedere alla costituzione del seggio.

Di fronte a tale situazione di stallo, l’auspicio dei più è che la situazione possa vedere, a breve, delle evoluzioni positive: per quanto riguarda il Direttivo, con un intervento della Federazione Nazionale TSRM e PSTRP e del Ministero della Salute, richiesto da molti iscritti tramite PEC e anche attraverso qualche legale, che preveda, a stretto giro, il ritorno al voto; per quanto concerne il rinnovo delle Commissioni d’albo, ci si attende in tempi ravvicinati una nuova convocazione, auspicabilmente non sotto feste natalizie, come purtroppo si è tentato di fare nel recente passato, in occasione del rinnovo del Direttivo.

Gli iscritti non escludono forme di protesta, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alle problematiche evidenziate.