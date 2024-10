Reggio, emergenza COVID: proroga e validità dei permessi di soggiorno

Di seguito la nota diffusa dalla Questura di Reggio Calabria:

Si avvisa la gentile utenza straniera che la Legge 24 aprile 2020 n.° 27, di conversione con modifiche del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n.° 18, in vigore dal 30 aprile 2020, ha disposto quanto segue:

• Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti amministrativi comunque denominati, […], in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

• I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020;

• I permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 maggio 2020, sono stati prorogati di validità sino al 31 dicembre 2020;

• I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale sono prorogati fino al 31 agosto 2020;

• Le autorizzazioni al soggiorno, di cui all’art. 5 comma 7 di cui al D.Lgs. 286/1998, sono prorogatefino al 31 agosto 2020;

• I documenti di viaggio,di cui all’art. 24 del D.Lgs. 251/2007, sono prorogati fino al 31 agosto 2020;

• La validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998,è prorogatafino al 31 agosto 2020;

• La validità dei nulla ostarilasciati per ricongiungimento familiare, di cui agli artt. 28, 29 e 29bis del D.Lgs. 286/1998,è prorogatafino al 31 agosto 2020;

• La validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per i casi particolari,di cui agli artt. 27 e seguenti del D.Lgs. 286/1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti intra-societari,è prorogatafino al 31 agosto 2020;

• I permessi di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per studio e tirocinio, per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti sono prorogati fino al 31 agosto 2020.