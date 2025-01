Emergenza sangue a Reggio, l’appello di Neri alla città: ‘Un semplice gesto può salvare vite’

A volte, per salvare una vita, basta un gesto semplice: donare il sangue. Nonostante Reggio Calabria sia nota per la generosità dei suoi abitanti, in questi giorni la città si trova a fronteggiare una grave emergenza sangue che richiede l’aiuto di tutti.

Il consigliere Armando Neri, ospite dell’ultima puntata di Live Break, si è fatto portavoce di questo problema, lanciando un appello sentito ai cittadini:

“L’Avis mi ha informato che c’è una forte carenza di sangue in città. Io dono periodicamente e invito chiunque possa a fare lo stesso. È un gesto così semplice può aiutare tantissime persone e, in alcuni casi, salvare delle vite”.

Così come annunciato a CityNow, questa mattina l’esponente leghista si è recato presso l’Avis Comunale, dove ha incontrato il collega Saverio Pazzano, unendosi in prima persona alla campagna di donazione.

Perché donare il sangue è così importante?

Donare il sangue non è solo un atto di solidarietà, ma anche un atto d’amore nei confronti della comunità. Ogni sacca di sangue può salvare fino a tre vite, rivelandosi fondamentale in caso di interventi chirurgici, patologie croniche o emergenze improvvise. In una città come Reggio Calabria, ogni gesto di altruismo fa la differenza, garantire un’adeguata fornitura di sangue agli ospedali ed alle strutture sanitarie diventa una vera e propria responsabilità condivisa.

Donare è un gesto semplice, ma di inestimabile valore per l’intera comunità.