Athena: un tripudio di emozioni all’Arena dello Stretto Ciccio Franco

A complimentarsi ed esprimere grande soddisfazione il Consigliere Comunale Mario Cardia che ha dichiarato.

“Athena e’ ormai una realtà consolidata nella nostra città , ma questo evento merita un plauso ancora più forte per lo spessore e la qualità che lo contraddistinguono. Consentitemi di fare i complimenti a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento , dagli sponsor a Carlo Crea, Anna Briganti, le splendide modelle, gli ospiti musicali ed un particolare ringraziamento al settore cultura e turismo del Comune di Reggio Calabria ed al dott. Giovanni Cucinotta. L’ideatrice e conduttrice Mariangela Zaccuri questa sera si è davvero superata e chi rappresenta le Istituzioni, aldilà delle appartenenze politiche o partitiche, ha il dovere di sostenere chi si spende per il nostro territorio. Grazie di cuore Mariangela per quello che fai, da parte mia troverai sempre il massimo del sostegno”, così Mario Cardia intervenuto nel corso della serata e premiato con una targa di ringraziamento da Anna Briganti.

Successivamente notevoli sono stati i contributi da parte di: Valentina Canino indossatrice e fisioterapista ;dei cantanti Antonio Cilione , Simona Smeriglio ed Elena Franzò e della scuola di ballo ASD Copacabana Dancing Academy. L’immagine delle RAGAZZE che hanno sfilato sul red carpet, è stata curata da Venere Hair e Beauty. In passerella hanno sfilato i seguenti Brand: FRAGOMENI dal 1988,con le sue magliette dedicate all’arte ;i preziosi gioielli della Real House attività fiorente della famiglia Neri ;la meravigliosa collezione di abiti di Angela Guarnaccia; il prêt-à-porter di Talco e la capsule Collection degli abiti da sposa e cerimonia della Maisons Cuppari Couture Made in Italy.

Le indossatrici sono state coreografate da Anna Briganti.

Si ringraziano i seguenti sponsor: Cuppari Couture Made in Italy, Ritrovo libertà di Nucera, Corona Petroli, Bio planning studio di Gianluca Piromalli, D’Agostino auto s.r.l.s, Real House, Venere hair e Beauty, Angela Guarnaccia abbigliamento, Talco Reggio Calabria, you b you nails di Laura Manea, Scuderie Neri, Fragomeni dal 1988, Fashion e style centro degli acquisti, Panificio briciole di bontà di Pirrelli Vincenzo, Boccioli e abbracci, Gioielleria Bellini, Archivio soluzioni d’arredo, la Via del Goloso, Polimeni centro vendita e assistenza pneumatici, Palumbo Motors, vivibank network FM credit, Vetrocar.