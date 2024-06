A Reggio l'evento “Difesa civica e partecipazione attiva: la Regione Calabria protagonista”

Si è tenuto venerdi 28 giugno presso la sala ‘Federica Monteleone’ di Palazzo Campanella il convegno “Difesa civica e partecipazione attiva: la Regione Calabria protagonista”. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi esperti e rappresentanti delle istituzioni, aveva l’obiettivo di promuovere la figura del Difensore Civico e i servizi offerti ai cittadini.

L’incontro, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e il Coordinamento nazionale dei difensori civici delle Regioni e delle Province Autonome italiane, è stato aperto dal Segretario Questore Salvatore Cirillo, presente in vece del Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso.

Tra i principali interventi, quello di Marino Fardelli, Difensore Civico della Regione Lazio e Presidente del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome, ha sottolineato l’importanza del ruolo del Difensore Civico nel garantire il rispetto dei diritti dei cittadini e nell’assicurare la trasparenza e l’efficienza della Pubblica Amministrazione. Fardelli inoltre si è soffermato sul legame affettivo con la Calabria, terra che in passato accolse la nonna sfollata.

Attilio Cotroneo, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e Referente della Commissione Giustizia civile-amministrativa, ha puntato l’attenzione sull’accesso agli atti, strumento che “realizza un principio di trasparenza, anche con ausilio di strumenti digitali innovativi. Figure come il difensore civico vanno assolutamente potenziate e possono rappresentare la chiave nel rapporto tra Pubblica Ammministrazione e cittadino”, ha osservato Cotroneo.

Ubaldo Comite, primo Difensore Civico della Regione Calabria, ha presentato i risultati di un anno di attività istituzionale, mettendo in evidenza le numerose iniziative intraprese per la tutela dei diritti dei cittadini. Comite, avvocato cassazionista e docente di Management pubblico, ha illustrato i principali successi ottenuti dall’ufficio, evidenziando l’importanza di una figura di garanzia capace di operare in maniera dissuasiva e persuasiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

“Moltissimi cittadini si sono rivolti al Difensore civico nel corso di questo anno, confermando la validità e l’importanza del ruolo come collegamento essenziale tra i cittadini e l’amministrazione. In Calabria, la presenza del Difensore Civico è un motivo di orgoglio per l’Istituzione e ha contribuito significativamente a migliorare la convivenza civile e a rafforzare la posizione del cittadino nel tessuto sociale. Il mio impegno si concentra su un’Amministrazione pubblica che risponde efficacemente e agilmente alle esigenze dei cittadini, rendendo i servizi più accessibili e le procedure più snelle.

In una regione con sfide e caratteristiche uniche come la Calabria, l’Amministrazione pubblica deve essere punto di riferimento ma soprattutto perseguire la strada del cambiamento. In questo ruolo, il Difensore Civico è fondamentale per assicurare che l’amministrazione faciliti l’accesso ai servizi.

Il nostro obiettivo è quindi governare che sia trasparente e reattiva, lavorando per un futuro in cui ogni cittadino si senta valorizzato e supportato dalla propria amministrazione. Questo impegno verso l’innovazione e la responsabilità amministrativa posiziona la Calabria come un modello di rinnovamento e efficacia.

Ha proseguito Comite.