Reggio, Plastic Free: ripulita la spiaggia di Catona

Si è svolto ieri, domenica 26 febbraio, l’evento di clean up e sensibilizzazione ambientale realizzato da Plastic Free in collaborazione con Differenziamoci Differenziando, Teknoservice e Pirografia del Cuore.

Dalle ore 09:30, cinquanta volontari si sono riuniti nella spiaggia antistante l’hotel Regent per dare decoro e riqualificare l’area parcheggio e la spiaggia nella zona dell’ex villaggio svizzero.

Un risultato davvero eccezionale con più di 50 sacchi di indifferenziato e 30 sacchi di vetro raccolti oltre a circa 200kg di rifiuti ingombranti (tra cui un frigorifero, vari pezzi di automobili e wc).

“La zona parcheggio che da accesso alla spiaggia è stata trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto”, segnalano i referenti Plastic Free organizzatori dell’evento, “ci auguriamo di tornare a distanza di tempo dal nostro intervento e non trovarla più in quelle condizioni.

Luoghi così importanti, che potrebbero essere positivamente sfruttati per il nostro turismo, non dovrebbero essere trattati in questo modo”.