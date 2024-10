Reggio Calabria, ex Capolinea, ex Malto Gradimento o ex Fermento? Da venerdì 20 ottobre chiamatelo Ex!

Lo avete chiamato ex Capolinea, ex Malto Gradimento, lo avete chiamato ex Fermento.

Da venerdì 20 ottobre potrete semplicemente chiamarlo Ex. Una nuova realtà sta per rivedere la luce in uno dei locali storici del centro di Reggio Calabria che ha visto l’alternarsi di nomi senza mai però scendere di qualità nel servizio e nei prodotti offerti.

Dal civico 32 di via Melacrino sono passate almeno tre generazioni. Tutte consapevoli dell’offerta data con un’accurata ricerca dei prodotti.

Migliaia di giovani reggini sono passati dal civico 32 (da venerdì chiamatelo Ex), tutti desiderosi di trascorrere una piacevole serata all’insegna del buon cibo e del buon bere.

Quelle mura hanno ascoltato e vissuto mille storie custodendo all’interno di quel piccolo (ma non troppo) locale, con 60 posti a sedere, tutto il passato, con i suoi segreti ed i suoi ricordi.

Prima il Capolinea, poi il Malto Gradimento, il Fermento ed ora Ex.

Due sole lettere che vogliono dare continuità al progetto di qualità del cibo, mantenuto negli anni ed allo stesso tempo dare un segnale di rottura col passato, nella speranza che la parola Ex possa essere ricordata dalle future generazioni come ‘il locale in cui si è mangiato meglio’.

“Il cibo sarà al primo posto. Qui si viene per mangiare bene ed assaporare una pizza speciale o una carne ben cotta di una qualità super – spiega uno dei soci di Ex – Vi è una continua ricerca delle materie prima. Ex sarà un laboratorio di sapori in cui poter proporre e scoprire ogni settimana piatti e pietanze nuove”.

Riscrivere il passato e trasformare il presente mantenendo la qualità che ha contraddistinto per tanti anni il locale ritrovando nuovamente le specialità di sempre ad alta digeribilità come la scrocchiarella o la pizza di forma ovale.

“Il nostro locale offre un menù sempre ricco di taglieri e hamburger al piatto. L’atmosfera di un pub dove gustare aperitivi e cene, per divertirsi, rilassarsi o socializzare – assicurano i proprietari – Pizza e carne con un livello di materie prime elevatissimo. Materie prime di qualità superiore in gran parte DOP, IGP e presidi Slow Food e un’accurata selezione degli ingredienti, per una #scrocchiarella difficile da dimenticare o per una carne pregiata come il filetto di manzetta prussiana, cucinata a regola d’arte dai nostri chef”.

Un accenno infine all’architettura del nuovo Ex, che intende provocare e stupire. Mangiare in totale relax, in un luogo simile al bel terrazzo di casa di un amico, in cui il cibo è il vero protagonista.

Siete curiosi di scoprire il nuovo Ex excellent food? Ci vediamo all’ex Capolinea, anzi ex Malto Gradimento o ex Fermento…anzi no, ci vediamo al nuovo Ex!

Venerdì 20 ottobre. Inaugurazione ore 21:00!

Per info e prenotazioni: tel. 0965.1893153 – cell.338.5281112