Reggio, Falcomatà al MArRC al confronto su legalità e sviluppo

“Ritengo importantissimo che uno degli incontri previsti dalla Biennale dello Stretto sia stato dedicato proprio alla legalità, alla necessità di insistere su un percorso di denuncia, per garantire processi di trasparenza piena all’interno delle Pubbliche amministrazioni, in particolare nella gestione degli appalti e dei servizi pubblici, anche per quanto concerne l’imprenditoria privata”.

Così il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, intervenendo ad un confronto con rappresentanti di categoria, istituzioni ed associazioni, promosso dalla seconda edizione della Biennale dello Stretto, svoltosi al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, nel corso del quale erano presenti anche i prefetti di Messina e Reggio Calabria.

Ha aggiunto Falcomatà:

“È evidente che sono stati fatti grossi passi in avanti, ma non bisogna mai mollare sul piano della cultura della denuncia e anche sulla necessità, per chi ha subito un torto, un’aggressione, un tentativo di racket, non solo non faccia finta di niente, ma che abbia attorno a se una società civile, professionale, istituzionale, in grado di non rimanere indifferente”.