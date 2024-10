A Palazzo San Giorgio ‘Calabria 80 Industria’, dalle teche Rai storie di ripartenza sociale

Documentari Rai a Palazzo San Giorgio per il progetto “Calabria 80 Industria“. Storie di ripartenza sociale estrapolate dalle teche Rai.

“Preziose testimonianze della storia recente”

È stata ospitata nel salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio l’iniziativa “Calabria 80 Industria” che ha messo in luce lo spaccato economico e sociale del territorio regionale alla fine degli anni ’70, attraverso due documentari Rai realizzati circa quarant’anni fa dal vicesindaco di Reggio Calabria, Prof. Tonino Perna.

Presenti all’incontro il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il Vicesindaco del Comune Tonino Perna, il Direttore RAI Calabria Demetrio Crucitti, la prof.ssa Flavia Martinelli (Università Mediterranea di R.C.), il prof. Eduardo Lamberti Castronuovo (Università per Stranieri Dante Alighieri) e la dott.ssa Annarosa Macrì, regista del documentario collegata in videoconferenza.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha così commentato il progetto:

“I documentari realizzati dal professor Perna sono preziose e straordinarie testimonianze della storia recente di questa regione, che mi auguro possano trovare spazio all’interno delle scuole nell’ambito di un percorso ragionato di approfondimento e conoscenza della nostra memoria storica”. “Le bellissime immagini e le voci custodite in questi documentari, ci restituiscono una significativa ed efficacissima descrizione di come siano mutati gli scenari e le dinamiche tra i territori e i centri decisionali nazionali nel corso degli anni”.

“Oggi – ha spiegato il Sindaco Falcomatà – non esistono più i modelli di sviluppo calati dall’alto e il Sud non è più concepito come un peso da relegare ai margini. Al contrario, le sfide contenute nel Recovery plan, nel Next Generation EU o nel Piano per il Mezzogiorno 2030, dimostrano che oggi il Sud è considerato un fattore chiave e irrinunciabile per far ripartire l’intero sistema Paese”.

“Rilanciare una battaglia culturale”

“Dai documentari del professor Perna – ha aggiunto il primo cittadino – emerge anche la centralità di un’informazione capace di raccontare senza pregiudizi i fatti, consegnando agli spettatori una lettura nitida di ciò che accade e in grado di dare spazio a tutte le espressioni sociali e culturali presenti sul territorio”. “In questa direzione, ritengo sia utile rilanciare la battaglia culturale per una programmazione del servizio pubblico in Calabria che sia rispettosa e rappresentativa delle minoranze linguistiche esistenti, proprio come avviene in altre regioni d’Italia”. “Accanto a ciò – ha poi concluso il Sindaco di Reggio Calabria – ritengo si debba anche ragionare, nel quadro di una strategia condivisa tra tutti gli attori istituzionali e sociali coinvolti, sulla istituzione di una sede Rai nel territorio metropolitano di Reggio Calabria”.

Ai microfoni di Citynow le riflessioni del Professore Perna:

“Con questi documentari abbiamo la testimonianza storica dell’amore per questa terra. Di quanto gli imprenditori, prima emigranti tornavano per riappropriarsi del loro territorio. Come avviene sempre nella storia, non c’è un mutamento lineare. Ci sono stati settori che sono andati avanti, soprattutto nell’agroalimentare. In questi documentari infatti si evince proprio questo. Quello che abbiamo visto bisognerebbe inculcarlo nei giovani”.

“La Calabria è una regione stupenda”, commenta il dottor Eduardo Lamberti Castronuovo.