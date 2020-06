Falcomatà: 'Invito la Regione a preoccuparsi del problema rifiuti, tra un vitalizio e l'altro'

Il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, è intervenuto in diretta tramite la propria pagina Facebook. Di seguito ecco le sue dichiarazioni.

"Abbiamo 51 milioni di euro bloccati che giacciono al Ministero del mezzogiorno, per colpa della burocrazia non sono stati bloccati. Tutti hanno la ricetta per far ripartire l'economia, ma perchè non sbloccare questi soldi? Significherebbe non soltanto trasformare i nostri paesi, ma anche mettere in circolo denaro."

Abbiamo avuto la garanzia dal Ministro Provenzano che verranno firmati i contratti istituzionali di sviluppo. Stiamo spingendo per far approvare i CIS. A Roma ho posto la questione dei rifiuti. Non possono non porsi quanto la Calabria sia in piena emergenza ambientale. Il Governo non può non rendersi conto che non ci sono soluzioni in atto. E' un'emergenza di carattere regionale: anche da Vibo ci arrivano immagini simili.