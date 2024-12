Reggio, Falduto scrive a Falcomatà: ‘Ritira il ricorso sul Ponte sullo Stretto’

Di seguito la lettera pubblicata sui social dall’imprenditore Pino Falduto, indirizzata al sindaco Falcomatà.

£Il sottoscritto, Pino Falduto, o se preferisci l’imprenditore Falduto, ti scrive questa lettera aperta perché non ho mai avuto altro modo di dialogare con te. In tutti questi anni hai sempre ignorato ogni mio tentativo di confronto, nonostante i rapporti personali tra le nostre famiglie e il mio ruolo di imprenditore che opera nella città di cui sei il Sindaco.



Ti scrivo per chiederti di ritirare il ricorso che hai presentato al TAR del Lazio per cercare di ritardare la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Capisco che gli ordini di partito spesso prevalgano, soprattutto per chi costruisce il proprio percorso politico sotto la loro egida.

Tuttavia, il ruolo che ricopri -prosegue Falduto- richiede una visione più alta, che metta al centro il bene della città e della comunità che rappresenti.



Il Ponte sullo Stretto non è solo un’infrastruttura: è una possibilità storica per rilanciare l’intero territorio dal punto di vista economico, sociale e culturale. Invece di opporsi a questo progetto, sarebbe più utile impiegare il tempo e le risorse per chiedere opere compensative fondamentali per lo sviluppo di Reggio Calabria. Infrastrutture strategiche come un sistema di trasporti intermodale, il potenziamento della rete viaria e ferroviaria, e la valorizzazione delle aree urbane e costiere potrebbero rappresentare una svolta per la nostra città”.