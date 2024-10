Reggio Fdi in Questura porta solidarietà a Forze dell’ordine

“Le Forze dell'ordine sono il nostro presidio di sicurezza, per questo ci batteremo sempre per proteggerle”

Fratelli d’Italia solidarizza con le Forze dell’ordine, prese di mira in particolare nelle ultime settimane da inaccettabili aggressioni fisiche, ma anche mediatiche e politiche. Lo fa recandosi questa mattina con una delegazione formata da Ersilia Cedro, Saverio Laganà, Mariangela Barbaro, Franco Germanò, Giuseppe Agliano, Pietro Morisani, presso la Questura di Reggio Calabria.

“Le Forze dell’ordine sono il nostro presidio di sicurezza, per questo ci batteremo sempre per proteggerle” – spiegano in una nota gli organizzatori dell’iniziativa.

“Le Istituzioni hanno il dovere di sostenere con convinzione gli agenti impiegati nella pubblica sicurezza, dobbiamo respingere con ogni mezzo i gravi tentativi di delegittimazione messi in atto nei giorni scorsi. E’ necessario fermare immediatamente questo clima d’odio che rischia di provocare conseguenze come quelle accadute a Torino, dove una volante e gli agenti che stavano fermando un irregolare per condurlo in un centro di rimpatrio, sono stati aggrediti dai manifestanti dei centri sociali – continuano gli esponenti di FdI -. Ci aspettiamo che anche la sinistra, che è stata prontissima nel mettere sotto processo mediatico polizia e carabinieri, esprima oggi solidarietà alle forze dell’ordine e condanni senza tentennamenti le violenze fisiche messe in atto con regolarità da centri sociali e antagonisti”.

I componenti di Fratelli d’Italia sono stati ricevuti, in assenza per motivi di salute del questore Megale, dal capo di gabinetto dottoressa Maria Grazia Milli, dal dirigente della Digos Mario Lucisano e dai vertici di tutte le articolazioni della Polizia.

“I dirigenti e gli agenti ci hanno ringraziato per la visita e la solidarietà espressa. Fratelli d’Italia continuerà a far sentire loro tutto il sostegno di cui necessitano per garantire a tutti noi, la sicurezza e la legalità, come ogni giorno fanno con dedizione. Noi gli siamo grati per questo”.