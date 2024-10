A Reggio Calabria il Festival ‘D come Djembé’ 

Primo di quattro appuntamenti che si terranno tra aprile e maggio ed avranno come filo conduttore lo strumento di origine africana

Inizierà domani 3 Aprile 2019 ore 18:00 il primo degli eventi del Festival “D come Djembé”, la serie di performance Musicali che vedono appunto uno dei più diffusi strumenti musicali al mondo come protagonista in seno a varie tipologie musicali.

Il festival fa parte del programma della Rassegna dall’Arpa alla Zampogna, che in questa quarta edizione, cofinanziata dalla Regione Calabria, raggiunge un grado di maturità e professionalità molto alto, che ha visto nelle settimane precedenti la MasterClass tenuta da parte di Baba Sissoko ed il Workshop tenuto da Enzino Y Barbaro.

La performance dal titolo: “Tango e Djembé: la componente africana nella musica latinoamericana”, si terrà all’interno dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria nella Saletta Tesi Architettura con ingresso gratuito.

Sul palco vedremo oltre a Daniele Colistra (chitarra e ideatore della serata), Elisa Lorena (voce) e Giovanni Carone (Djembè) per un evento di sicuro successo.

Questo è solo il primo di quattro appuntamenti che si terranno tra aprile e maggio ed avranno come filo conduttore lo strumento di origine africana.

Il successivo, il Djembé nella musica Afroamericana, sarà giorno 16 Aprile 2019 ore 18:00 presso l’Auditorium Centro Polifunzionale Comunale “Prof. G . Scopelliti” , Via S. Angelo , Campo Calabro” mantenendo la possibilità di accedevi gratuitamente.

Le date degli altri due eventi verranno comunicate in seguito.

Per maggiori informazioni

info@mustrumu.it – 0965893233