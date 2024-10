Scuole sicure, fondi anche a Reggio. Nesci: ‘FdI da sempre vicino ai giovani’

“Un finanziamento di oltre 42 mila euro è stato assegnato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria dal Ministero dell’Interno, nell’ambito dell’iniziativa Scuole Sicure per l’anno scolastico 2024/2025.

“Essere vicini ai giovani è da sempre un principio fondamentale per Fratelli d’Italia. Progetti come questo rappresentano un importante supporto per molti giovani e per le scuole, contribuendo alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle vicinanze degli istituti scolastici” – dichiara il deputato europeo.