Magna Graecia Summer School, a Reggio l’evento dei giovani di Forza Italia

Giovedì 1 agosto, alle ore 12.00, si terrà l’evento di chiusura della quarta edizione della Magna Graecia Summer School presso il suggestivo Le Saline Resort. Questa iniziativa, organizzata dal Coordinamento Regionale Calabria dei Giovani di Forza Italia, vede la partecipazione di numerosi giovani e personalità politiche di rilievo.

Presente all’evento Federico Milia, Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Calabria e Consigliere comunale di Reggio Calabria.

Previsti gli interventi anche di Francesco Catera, Vice Coordinatore Vicario Regionale di Forza Italia Giovani Calabria, e Gilda Guerrera, Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Calabria. Entrambi sono figure di riferimento per i giovani del movimento forzista, impegnati a livello regionale per promuovere i valori e le iniziative di Forza Italia.

Ospiti dell’evento anche Simone Leoni, Responsabile Nazionale dell’organizzazione di Forza Italia Giovani e dell’On. Stefano Benigni, Coordinatore Nazionale di Forza Italia Giovani, il cui ruolo è fondamentale per il coordinamento e la guida delle politiche giovanili del partito a livello nazionale.

Infine, sarà presente l’On. Francesco Cannizzaro, Coordinatore Regionale di Forza Italia Calabria, che con il suo contributo e la sua esperienza politica, arricchirà il dibattito e le riflessioni sulla situazione politica e sociale della regione.

La Magna Graecia Summer School rappresenta un’importante occasione di formazione e confronto per i giovani impegnati in politica, offrendo loro la possibilità di dialogare con i principali esponenti del partito e di sviluppare nuove idee e progetti per il futuro della Calabria e dell’Italia.