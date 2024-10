A Reggio Calabria il ‘Galà del dolce dello Stretto’

Un galà di stile Hollywoodiano per l’evento organizzato da Incontriamoci sempre per il volontariato, Apar e Ducezio il prossimo 10 settembre che si svolgerà sul terrazzo del

Castello Aragonese di Reggio Calabria.

Alla cerimonia dell’undicesima edizione del Premio simpatia della Calabria, farà da cornice la presenza di moltissimi pasticceri Calabresi e Siciliani delle associazioni Apar e Ducezio.

Uniti in uno splendido gemellaggio per la presentazione e degustazione del Dolce dello Stretto, la dolcezza raffinata della pasticceria mediterranea farà da ponte ideale tra le sponde sicule e calabre.

“Anche in questo periodo di caldo agostano, l’impegno dei presidenti Angelo Musolino e Salvatore Farina è notevole, così come tutti gli associati. Grazie alla professionalità dei pasticceri, crediamo che il prossimo 10 settembre, sarà uno degli eventi più importanti delle manifestazioni in onore alla Madonna della consolazione di Reggio Calabria. Registriamo inoltre e ringraziamo la grande sensibilità e vicinanza degli uffici e dell’Assessorato alla cultura e spettacolo della Cittá Metropolitana di Reggio Calabria”. – fanno sapere dal Direttivo di Incontriamoci sempre.

L´appuntamento è dunque per il 10 settembre prossimo alle ore 18.30; la kermesse sarà condotta da Maria Pia Tucci e Marco Mauro.