Reggio, gattino sui binari salvato dalla Polfer

Un gattino di circa tre mesi è stato messo in salvo dal personale della locale polizia ferroviaria di Reggio Calabria che, con massimo impegno, vigila ed opera quotidianamente.

La creaturina in difficoltà si trovava vicino ai binari della stazione e, miagolando disperata, ha attirato l’attenzione degli agenti che, senza esitare, sono intervenuti recuperandola.

L’intervento delle guardie ecozoofile ANPANAGEPA

Nel tardo pomeriggio, il micino è stato consegnato al comandante delle guardie ecozoofile ANPANAGEPA, Tiziana Di Giacomantonio, dal funzionario amministrativo Giuseppe D’Elia, al termine del proprio servizio, per sottoporlo a tutte le cure necessarie.

L’ANPANAGEPA è nota per i numerosi interventi di recupero della fauna selvatica e randagini in difficoltà sul territorio, nonché vittime di maltrattamenti.

La collaborazione tra enti ed associazioni di volontariato porta sempre risultati gratificanti.

Un altro piccolo arcobaleno fatto di gesti d’amore, ha colorato il cielo di questa giornata.