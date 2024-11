Reggio, nuovi ulivi per la piazza del Soccorso nella Giornata nazionale degli alberi

Il 21 novembre, in occasione della Giornata nazionale degli alberi, la Comunità Parrocchiale del Divin Soccorso di Reggio Calabria, guidata da Don Gaetano Galatti, e i Maestri del Lavoro hanno dato vita a un’iniziativa ambientale che unisce bambini e adulti nella cura del verde urbano.

Il ruolo degli alberi nelle città

La ricorrenza offre l’occasione per riflettere sull’importanza degli alberi, non solo nei boschi o nelle foreste, ma anche nelle città, dove la loro presenza è vitale per mitigare le temperature estive, ospitare biodiversità e migliorare il benessere psicofisico degli abitanti. Questo contributo gratuito degli alberi ha un valore economico e sociale, incidendo positivamente sulla riduzione delle spese sanitarie e promuovendo uno stile di vita più sano.

L’impegno dei Maestri del Lavoro e la donazione degli ulivi

I Maestri del Lavoro, da anni impegnati con il Progetto Nazionale Natura Dì, promuovono iniziative per rendere gli spazi verdi urbani più accoglienti e sensibilizzare la comunità su comportamenti ecologicamente corretti.

In questa occasione, i Maestri del Lavoro della Città Metropolitana di Reggio Calabria hanno donato alla Comunità Parrocchiale un gruppo di piante di ulivo per arricchire la zona verde accanto alla Chiesa del Divin Soccorso.

Bambini e comunità insieme per il verde

Alle ore 15:30 di Giovedì 21 novembre, i bambini del quartiere, che frequentano le attività pomeridiane della parrocchia, si sono uniti ai Maestri del Lavoro e alla Comunità Parrocchiale per mettere a dimora i nuovi ulivi. L’iniziativa vuole sottolineare il legame tra le nuove generazioni e la natura, promuovendo valori di tutela ambientale e coinvolgimento sociale.

Questi alberi, piantati con il supporto dei bambini e degli adulti, diventeranno un simbolo di crescita condivisa e un passo concreto verso un ambiente urbano più verde e sostenibile.