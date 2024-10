A Reggio Calabria si celebra la Diciannovesima Giornata Nazionale Abio perAmore

I volontari ABIO porteranno in piazza il sorriso che ogni giorno regalano ai bambini e agli adolescenti in ospedale

Torna sabato 30 settembre la Giornata Nazionale ABIO, l’evento più significativo per ABIO, da quarantacinque anni al fianco dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie in ospedale.

Un anniversario importante che ABIO desidera festeggiare nelle principali piazze delle città dove svolge il suo servizio di volontariato per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla mission ABIO.

Una giornata dedicata all’incontro e al racconto di una storia a misura di bambino che parla di un volontariato formato e qualificato che dal 1978 si prende cura dei piccoli degenti che vivono l’ospedalizzazione cercando di rendere questa esperienza meno traumatica possibile. Con un gioco, un sorriso, una presenza discreta e specializzata cercano di alleviare le lunghe giornate passate in reparto, mettendo al centro i diritti dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie in ospedale, che hanno bisogno di attenzioni specifiche, luoghi e cure dedicate.

Sabato 30 settembre sarà possibile ascoltare l’esperienza dei volontari ABIO, farsi raccontare cosa significa svolgere il servizio in ospedale e cosa vuol dire decidere di essere, ogni giorno in tutta Italia, al fianco dei piccoli ricoverati.

Per l’intera Giornata ai bambini saranno riservati palloncini, giochi, sorrisi: una vera e propria festa dedicata alla solidarietà e all’orgoglio ABIO.

Sarà inoltre possibile sostenere ABIO tramite un’offerta, ricevendo un cestino di ottime pere: il simbolo della Giornata!

A Reggio Calabria si potranno incontrare i volontari ABIO presso il Gazebo allestito sul Corso Garibaldi, 325 – Lato scalinata Teatro F. CILEA –

L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria

Elenco dettagliato delle piazze su https://giornatanazionaleabio.org/piazze/

Il ricavato verrà utilizzato dalle Associazioni ABIO per organizzare nuovi corsi di formazione rivolti a chi già svolge servizio e a chi desidera diventare volontario. Solo con la formazione, infatti, è possibile garantire che il volontario si prepari, che acquisisca il metodo e gli strumenti ABIO, che agisca in modo attento ed efficace, così che ABIO possa continuare a realizzare il suo prezioso servizio in ospedale.

La Giornata Nazionale ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica e può inoltre contare sul Patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le pere più buone aiutano i Bambini in ospedale – PerAMORE, perABIO, grazie anche a te!