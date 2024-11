Reggio Calabria : Gran Galà “Calabria for Harambee”

Si svolgerà domenica 27 dicembre, alle ore 19:00, presso il ristorante “l’Attrattoria” del Parco Ecolandia, il Gran Galà “Calabria For Harambee”, un’apericena culturale promossa dalla rete Calabria for Harambee all’insegna della solidarietà. La partecipazione prevede un contributo di € 15,00 che, al netto delle spese vive dovute ai ristoratori, andranno alla raccolta fondi di Calabria for Harambee.

Nel corso della serata, introdotta da Fortunato Aricò (Coordinamento Rete Calabria for Harambee) e alla presenza di Antonio Labate (Direttore Progetto Harambee), poeti, pittori, scultori, musicisti e fotografi avranno l’occasione di esibire le proprie forme d’arte al servizio della solidarietà e del progetto “Calabria For Harambee”, che in lingua Swahili significa appunto “lavorare insieme, fare strada insieme”. Il gruppo Calabria For Harambee nasce nell’anno 2009 a Reggio Calabria e nel corso del tempo trova volontari in tutta la regione, andando anche oltre, per realizzare numerosi progetti in Africa, e in particolar modo in Kenya. Il progetto pilota, denominato Harambee, risale ai primi anni ’80 e si pone come obiettivo quello di educare le persone alla crescita e al cambiamento con dignità, giustizia e condizione sociale. Più semplicemente, di educare alla libertà.

Hanno aderito all’iniziativa i poeti e gli artisti: Nicola Sacco, Rocco Criseo, Lady Palamara, Giuseppe Ambrogio, Anna Laura Cittadino, Matteo Gioffrè, Nuccio Pugliese, Natale Cutrupi, Vincenzo Lagrotteria, Emilio De Roma, Antonella Cutrupi, Arturo Cafarelli, Salvatore Fedele, Flavia Vizzari, Pier Paolo La Spina, Terry Romeo, Michele Carilli, Marina Pace, Salvatore Babuscia, Rodolfo Brogna, Nuccio Popone, Adela, Pasquale De Luca,, Pasqualino Placanica, Domenico Placanica, Franca Molinaro, Pino Macrì, Nicola Oriente, Antonio Barreca, Franco Zumbo, Pino Colosimo, Salvatore Marrari, Carmelo Morena, Roberto Pirrello, Ambrogio Giuseppe, Giuseppe Trimarchi, Sara Sgrò, Masella Cotroneo, Francesca Tavani, Franco Restuccia, Paolo Marcianò, Gianfranco Cordì, Mattia Milea, Angela Adele Toscano, Mario Foti, Francesco Franco, Carmen Marchese, Emilio De Roma, Rocco Nassi, Fortunato Aricò, Sara Parlongo.

Di seguito il programma del Gran Galà:

ore 19:00 – Apertura del Gran Galà For Harambee. Introduzione di Fortunato Aricò e saluti di Antonio Labate.

ore 19:15 – Video-proiezione dei progetti educativi realizzati da Calabria For Harambee.

ore 19:30 – Presentazione dell’Antologia “Poeti dello Stretto For Harambee” (Disoblio Edizioni). Nel corso della presentazione, i poeti potranno recitare i propri componimenti.

ore 21:00 – Apericena a cura dello staff del ristorante “L’Attrattoria”. L’apericena sarà allietata dai musicisti e dagli artisti presenti.

ore 22:00 – Nicola Sacco consegna l’opera “Natura e…” alla Rete Calabria for Harambee. –

ore 22:30 – Visita esposizione fotografica “Nyandiwa e dintorni”, e dei prodotti dell’artigianato del Creative Center di Nyandiwa.

Ore 23:00 – Saluti conclusivi.