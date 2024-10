A Reggio Calabria grandi inziative culturali per bambini e ragazzi

Continuano gli appuntamenti di lettura a cura della Biblioteca dei Ragazzi dedicati ai giovani lettori.

“Racconti d’inverno: reading, giochi e cibo per stare più caldi“, il trittico di letture per l’inverno prosegue sabato 4 e 11 marzo alla sala SpazioTeatro di via san Paolo 19/a dalle 17:00 alle 19:00.

www.bibliotecadeiragazzi.it

cell 3278824099 info@bibliotecadeiragazzi.it

Dal 18 al 26 marzo arriva la prima edizione del Ragazzi MedFest – Festival Mediterraneo dei Ragazzi, nove giorni dedicati interamente al teatro, alla letteratura e al cinema per ragazzi.

Un appuntamento di richiamo nazionale con spettacoli, performance, proiezioni e incontri di alto rilievo culturale.

L’iniziativa è organizzata e promossa da SpazioTeatro, Circolo del Cinema Cesare Zavattini, La Biblioteca dei Ragazzi e Adexo – realtà che già da diverso tempo operano nell’ambito dell’offerta formativa e culturale rivolta ai giovani – e con il sostegno del Comune di Reggio Calabria.

“Progetto finanziato dall’intervento Creazione del Distretto Culturale e relativa programmazione e organizzazione di eventi di rilevanza nazionale e internazionale – PISU di Reggio Calabria POR FESR 2007-2013 PAC Calabria 2007-2013”

www.ragazzimedfest.it

cell 3393223262 info@ragazzimedfest.it