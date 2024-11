Reggio Calabria Half Marathon’: domenica 26 la grande atletica torna nella Città dello Stretto

di Vincenzo Comi – Domenica 26 ottobre il Lungomore si tinge dei colori dello sport. L’associazione sportiva dilettantistica “Atletica Sciuto”, affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, con il patrocinio del Comune, della Provincia e della Regione Calabria, dà il via alla terza edizione della “Reggio Calabria Half Marathon” valida come Campionato Regionale Individuale, che comprende, oltre alla gara competitiva della distanza di km 21,097, una non competitiva di 3 km.Nella mattinata di ieri, al palazzo della Provincia di Reggio Calabria si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di ‘Reggio Calabria Half Marathon’.Sport ma non solo. La manifestazione sarà allietata dal gruppo folk “I ballerini Laganioti” e dal collage di musica e balli marocchini, nigeriani ed etiopi a cura delle ragazze del progetto SPRAR di Laganadi. Spetterà invece alla Virtus Reggio mettere in atto coreografie di ginnastica ritmica e artistica prima e durante la gara. “Quest’anno abbiamo alcune importanti novità come l’apertura dell’evento da parte delle ragazze della Virtus Reggio – spiega Mario Sciuto, dell’organizzazione RC HM – Subito dopo partiranno i ragazzi per la gara di 3 km non competitiva che abbiamo fortemente voluto per avvicinare i ragazzi allo sport. Infine lo ‘start’ della half marathon della lunghezza di 21,97 km per un percorso quasi totalmente pianeggiante. La partecipazione degli atleti è stata ancora maggiore rispetto allo scorso anno con corridori provenienti da Torino, Roma e Milano. Abbiamo cinque campioni d’Italia che hanno preferito la half marathon di Reggio a quella di Udine. Speriamo di essere all’altezza e di accoglierli nella maniera migliore.”“E’ una manifestazione che giunge alla terza edizione e che la città si appresta ad accogliere con molto entusiasmo – spiega Francesco Cannizzaro, consigliere delegato al Turismo e Spettacolo – C’è molta attesa perché è un evento che riuscirà a attrarre atleti provenienti da altri paesi europei. E’ una competizione dal punto di vista sportivo di alto livello ma anche un evento di carattere turistico perché vedrà la partecipazione di atleti che visiteranno per la prima volta la nostra città.”La gara competitiva, inserita nel calendario Fidal, comprende le categorie Assoluti e Master, maschile e femminile e si disputerà domenica 26 ottobre, con ritrovo dei partecipanti alle ore 8.00 e partenza alle ore 10.30 da Piazza Indipendenza.“Ancora una volta il Lungomare si tinge dei colori dello sport e si appresta ad ospitare un evento che riassume il vero concetto di sport e che dovrebbe essere realizzato ogni domenica – afferma Mimmo Praticò, presidente CONI Calabria – Leggendo un quotidiano sportivo nazionale notavo le dichiarazioni del Ministro Del Rio in cui si afferma che lo sport è socialità. Da anni combatto per far capire che insieme all’attività agonistica è fondamentale l’aspetto sociale. La half marathon ha un fortissimo aspetto sociale che è quello di tornare a fare sport sulle strade.”Presente alla conferenza stampa anche il rappresentanti della Fidal Calabria Ignazio Vita ed il vice-presidente ASI Tino Scopelliti che sottolinea le difficoltà che ostacolano le attività dell’ASI.“Nonostante tutte le difficoltà, i tanti divieti e le situazioni poco chiare l’Asi continua e continuerà sempre a fare il suo lavoro. Nonostante la presenza del logo ASI una manifestazione del genere era difficile da vietare. Abbiamo oltre 10.000 tesserati con oltre 250 società affiliate. Questo è il risultato di un lungo lavoro svolto da persone che hanno nel cuore i veri valori dello sport.”