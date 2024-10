Reggio Calabria, idea provocatoria, spunta un braccio da una buca – FOTO

Un’idea ambiziosa, particolare, forse sfrontata. Come ti è venuta in mente?

“Viaggiare mi ha aiutato molto ad aprire la mia visione artistica delle cose. Tanti artisti internazionali tramite il linguaggio dell’arte esternano problematiche sociali che richiamano il panorama politico e sociale in cui viviamo. Basti pensare ai graffiti di Banksy o le opere in suolo pubblico di Maurizio Cattelan. Quindi tramite l’arte si può comunicare o raccontare una qualsiasi idea, che sia di etica morale o artistica”.



Quale è il messaggio che vuoi trasmettere?

“Potrebbe sembrare molto provocatorio, ma in realtà è un modo alternativo di osservare e commentare un problema in maniera divertente, ironica, provando a coinvolgere le persone”.

Credi che un gesto del genere possa smuovere gli animi dei cittadini?



“Viviamo giornalmente circondati da centinaia di dinamiche particolari, problematiche personali, per cui non credo che un’opera possa ambire a smuovere i cittadini, ma credo che possa essere sicuramente spunto di riflessione per migliorarci”.

Il perché della scelta del braccio? Beh, questo dettaglio Gabriele non ce lo ha svelato, lasciando una libera interpretazione artistica dell’opera a tutti i reggini.