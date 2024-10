Reggio riconosce l’impegno dei sindaci dell’area metropolitana: la consegna delle targhe

Consegnate a Palazzo Alvaro le targhe ai sindaci dei comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che non hanno riproposto la propria candidatura.

Una cerimonia solenne quale riconoscimento dell’impegno istituzionale sul territorio, voluta dal Sindaco Giuseppe Falcomatà che, nel suo accorato e sentito il discorso, ne ha spiegato le profonde motivazioni.

Ha parlato di passione e amore per la propria terra Falcomatà, senza sottacere difficoltà quotidiane che, inevitabilmente, fanno parte della vita di chi, ogni giorno, amministra territori complessi quali sono i nostri.

“Noi abbiamo una grande responsabilità, tra le altre, fare sinergia istituzionale. Dobbiamo difendere l’idea fare squadra, nell’interesse superiore del nostro territorio. Chi fa il sindaco ha qualche rotella fuori posto – ha ironizzato Falcomatà – lo sanno le nostre famiglie e le nostre mogli, così come ne sono consapevoli i cittadini che, pur non ammettendolo, in cuor loro, conoscono la passione necessaria per riuscire a cambiare il territorio, combattendo una politica che spesso viene fatta sui social, talvolta attraverso scelte impopolari e spesso contestate.