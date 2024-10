Reggio – Inaugurazione anno giudiziario, Foti: ‘Passa il tempo ma non le criticità’

Questa mattina, sabato 1 febbraio, si è tenuta a Reggio Calabria l’inaugurazione del nuovo anno giudiziario. La cerimonia si è svolta presso la Scuola allievi carabinieri.

In apertura ha relazionato il presidente della Corte d’Appello Luciano Gerardis, colpito, poco dopo, da un malore mentre leggeva la sua la sua relazione.

Durante la cerimonia è intevenuto anche il Segretario generale territoriale Uilpa, Patrizia Foti. La dott.ssa ha espresso vicinanza al dott. Gerardis ed all’esempio che ha dato con il suo rientro dopo il malore, segno di tenacia e di attaccamento al dovere. Il segretario Uilpa ha ritenuto infatti sottolineare come il comportamento di Gerardis fosse un monito per tutti, soprattutto per coloro che hanno responsabilità oggettive sui posti di lavoro e che possono essere loro stessi da esempio per tutti i lavoratori.

Di seguito l’intervento integrale: