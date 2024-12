Reggio, ‘Incanto del Natale’ con l’Istituto Catanoso-De Gasperi

Soavi armonie si librano leggiadre e avvolgono i presenti in un caloroso abbraccio. Un’atmosfera

magica messa in campo, giovedì scorso, dall’Istituto Comprensivo “Catanoso- De Gasperi- San Sperato – Cardeto” con “Incanto del Natale”, l’evento musicale in scena nel gremitissimo Cine teatro Odeon. Un appuntamento tanto atteso da alunni e genitori, presentato dalla giornalista Eva Giumbo e impreziosito dalle note dell’Orchestra scolastica dell’Istituto, diretta dal Maestro Roberto Filippo Caridi e dalle esibizioni degli alunni coinvolti nei PON Musicando, PON Musica Maestro, dell’ensemble corso di Musica della Scuola Secondaria di primo grado e del Coro dei docenti.

«Quest’anno abbiamo scelto come location il teatro Odeon perché da settembre siamo un nuovo Istituto Comprensivo, che unisce 18 plessi scolastici ed era giusto dare la possibilità a tutti i familiari di godersi questo spettacolo meraviglioso – spiega il Dirigente scolastico Marco Geria – L’evento è solo il culmine di un anno denso di appuntamenti. Il nostro Istituto è a indirizzo musicale, gli studenti si dedicano a moltissime attività e danno qualcosa in più, oltre allo studio ordinario. Questo porta tante soddisfazioni, ma richiede anche impegno e il sostegno dei genitori».

Il cortometraggio e il legame con la settima arte

A precedere il racconto musicale, la visione del cortometraggio “Un gusto speciale”, proiettato in prima assoluta lo scorso 11 novembre a “Festival in corto #1”, carrellata di cortometraggi della II edizione del Progetto “Matria- Le lingue di ieri, di oggi, domani”, inserito nel cartellone della XXV edizione del Festival del Cinema europeo, in scena al Teatro Multisala Massimo di Lecce dal 9 al 16 novembre. Un’esperienza unica per riscoprire il greco di Calabria, realizzatasi grazie alla perizia del regista Vincenzo Ardito di Sinapsi Produzioni Partecipate, che ha consentito agli studenti dell’istituto reggino e ai membri dell’Orchestra di avvicinarsi alla settima arte, coniugando i registri della narrazione cinematografica e della musica.

Un viaggio denso di emozioni, proseguito dagli allievi delle classi di strumento musicale:

sassofoni capitanati dal Professore Alessandro Monorchio

trombe del Professore Bruno Polimeni

corni del Professore Roberto Caridi

arpe della Professoressa Maria Grazia Polimeni

e dalla classe di potenziamento di pianoforte del Professore Antonio Fiume sulle note di classici brani del repertorio natalizio come “Hallelujah” di Leonard Cohen con la voce solista dello studente Francesco Fiume, “It’s Beginning to look a lot like Christmas” di Meredith Willson con la voce solista dell’alunna Khadija Meskàr e il coinvolgente “Jingle Bell Rock” di Joe Beal e Jim Booth.

Le voci bianche e il progetto “Uno strumento per tutti”

A scaldare gli animi dei presenti anche il candore delle voci bianche degli allievi della scuola Primaria, protagonisti del Progetto “Musicando” a cura dei docenti Alessandro Monorchio ed Elisabetta Altobruno, con “Mi piace la musica 5 note”, “Danza delle ore” e “Pianissimo”. Una magia intrisa di luci e suoni anche con l’esibizione “Star light”.

«Quest’anno abbiamo ideato il progetto di crowdfunding “Uno strumento per tutti” – racconta la Professoressa Maria Grazia Polimeni, referente del corso di strumento musicale – Il nostro intento è acquistare strumenti da dare in comodato d’uso agli studenti e partiture per l’Orchestra».

Trionfo della musica e del talento, toccato con mano dalla platea anche con l’ascolto di “Arriva Natale”, “Il Natale s’avvicina” e “Bambineddhu abballa abballa”, intonati dai giovanissimi studenti del Progetto “Musica maestro”, diretti dal Professore Roberto Caridi con la collaborazione della docente Maria Cristina Caridi, di Bruno Latella, Luigi Maida e Alessandra Colavito. Una maratona palpitante di suoni siglata anche dalle performance degli alunni della scuola secondaria di primo grado, guidati dalle Professoresse del corso di musica Maria Cristina Caridi, Caterina Verduci e Michela Sacco.