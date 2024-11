Reggio, autobus in fiamme: illeso l’autista. Carcassa in fase di rimozione – FOTO

Momenti di tensione e paura nella zona nord di Reggio Calabria. Nella tarda serata di ieri un mezzo ATAM, non elettrico, ha preso fuoco probabilmente a causa di un cortocircuito.

E’ successo lungo la via Nazionale ad Archi, vicino la stazione di rifornimento Esso.

Una forte esplosione, seguita dalle fiamme alte dell’incendio ha allarmato i residenti della zona. Il conducente, unica persona a bordo al momento dell’incendio, è rimasto fortunatamente illeso.

Oltre all’autobus, l’incendio ha coinvolto anche un’altra automobile parcheggiata nelle vicinanze, danneggiata, anch’essa distrutta dalle fiamme. La carcassa del mezzo pubblico è in fase di rimozione.

Non si registrano feriti.

Strada chiusa: in corso l’intervento della Polizia Locale

L’incendio ha richiesto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, accorsi sul posto con tre autobotti per spegnere le fiamme. Sul luogo dell’incidente in questo momento sono presenti gli uomini della Polizia Locale per la rimozione del mezzo.

La strada al momento è chiusa al traffico.