Reggio, autobus in fiamme ad Archi. Forte boato e intervento dei soccorsi – FOTO

Un grave incidente si è verificato nella serata di oggi lungo la nazionale di Archi, a Reggio Calabria. Un autobus Atam è stato coinvolto in un incendio nei pressi della colonnina di rifornimento Esso. L’evento è stato caratterizzato da una forte esplosione e fiamme alte, che hanno generato momenti di paura fra i residenti della zona.

L’incendio ha reso necessario il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, accorsi sul posto con tre autobotti per domare le fiamme. Sul luogo del rogo, secondo quanto raccolto da CityNow, sono arrivate anche due ambulanze per fornire assistenza sanitaria alle persone coinvolte. Non si hanno conferme ufficiali sulla presenza – o meno – di feriti. Da determinare le cause dell’incendio e l’entità dei danni.

Seguiranno aggiornamenti sullo stato delle persone coinvolte e sulle condizioni del luogo dell’incidente.