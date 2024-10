Reggio Calabria, incendio in un locale. Sul posto i Vigili del fuoco

Ancora in corso di accertamento le cause, si pensa ad un possibile corto circuito. Le foto

Si è sviluppato attorno all’ora di pranzo un incendio nella zona nord di Reggio Calabria, precisamente in Via Nazionale Pentimele, pochi metri prima dell’ingresso al Porto.

Le fiamme hanno interessato un locale situato in prossimità di un negozio di pesca, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a domare l’incendio.

Traffico congestionato per diversi minuti, la situazione adesso sta lentamente tornando alla normalità. Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte nell’incendio. Ancora in corso di accertamento le cause, si pensa ad un possibile corto circuito.