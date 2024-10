Reggio Calabria, incidente sull’A2 coinvolto un centauro

Solamente pochi minuti fa si è verificato un incidente nei pressi dello svincolo di Gallico direzione sud.

Nello scontro sembra siano rimaste coinvolte un autovettura ed un moto che, nell’impatto ha avuto la peggio. La dinamica del tamponamento non è ancora chiara, sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e la Polizia Stradale che proprio in questo momento sta cercando di far luce su quanto accaduto.

Il traffico sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, nel tratto interessato dall’incidente, sta subendo dei lievi rallentamenti, si raccomanda prudenza alla guida.