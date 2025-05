Reggio, incidente sul raccordo autostradale: lunghissime file e traffico paralizzato

Lunghe file in direzione nord. Rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Sul posto la Polizia Stradale

Disagi per gli automobilisti reggini e per chi questa mattina ha dovuto attraversare il raccordo autostradale in direzione nord a Reggio Calabria.

A causa di un incidente all’interno della galleria di Spirito Santo, si sono create file chilometriche.

Coinvolta nel sinistro una 500 fiat bianca.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza l’area.