Reggio, incidente in via marina: coinvolte 4 autovetture

Circa due ore fa si è verificato in centro a Reggio Calabria un altro incidente stradale. L’impatto avvenuto sul lungomare Falcomatà ha coinvolto quattro autovetture. Tra i mezzi coinvolti, due si trovavano parcheggiati al momento dell’impatto.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale. Dai risultati dei primi rilievi sembra che la Lancia Ypsilon bianca, che viaggiava lungo la via marina, sia andata a sbattere contro una Fiat Multipla ed abbia arrestato la sua corsa contro una Tiguan ed una Mini.

La conducente, dell’auto che ha portato all’incidente, si è recata autonomamente presso il Pronto Soccorso e sta bene. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al tamponamento. Gli accertamenti per stabilire, con sicurezza, la dinamica e la causa dell’incidente sono ancora in corso.