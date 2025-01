Reggio, a Palazzo San Giorgio il confronto tra Comitato di Condera e Amministrazione

Si è svolto il 7 gennaio, presso la sala-giunta di Palazzo San Giorgio, l’incontro tra referenti del Comitato di quartiere di Condera, Sindaco e numerosi assessori e consiglieri delegati. In particolare, oltre al primo cittadino, hanno partecipato ai lavori il vicesindaco del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti, il consigliere comunale e vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, l’assessore ai lavori pubblici Franco Costantino, l’assessore all’urbanistica Paolo Malara, l’assessore alla programmazione e rimodulazione delle risorse comunitarie Carmelo Romeo, l’assessore alle politiche sociali Lucia Anita Nucera, l’assessore alla pubblica Istruzione Anna Briante ed i consiglieri delegati Franco Barreca (manutenzione stradale) e Massimiliano Merenda (decoro urbano).

Per il comitato del popoloso quartiere di Condera c’erano il Presidente Giuseppe Cutrupi, il parroco della Don Paolo Ielo ed alcuni degli aderenti.

Le priorità del quartiere e il confronto con l’Amministrazione

Le istanze rappresentate alle Istituzioni si sono concentrate soprattutto su note criticità che attendono da tempo delle risposte: i lavori del campo di calcio (con richiesta di pulizia delle sterpaglie infestanti); quelli per la scuola elementare; l’emergenza idrica; lo spostamento dell’area di interscambio dei rifiuti (tra mezzi per la raccolta piccoli e grandi) e l’intervento su alcuni alberi con stabilità precaria a ridosso della scuola media De Gasperi.

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha fatto rispondere, punto per punto, assessori e consiglieri delegati; ognuno per il proprio ruolo e settore di competenza.

In particolare, in ordine di priorità, fondamentali sono state le precisazioni dell’assessore ai lavori pubblici Franco Costantino relativamente ai due interventi di maggiore rilevanza che interessano il quartiere: il campo di calcio e la scuola elementare. Sulla scuola ed il suo finanziamento sono intervenuti anche gli assessori Carmelo Romeo ed Anna Briante.

Gli aggiornamenti ultimi, rispetto al progetto originario del campo di calcio, consistono nella notizia che dei fondi previsti inizialmente sono 800 mila euro quelli utilizzabili, in concreto, con una rimodulazione del progetto che evita di rinunciare in toto alla sua realizzazione (seppur con delle modifiche).

Ciò a causa principalmente dello stop dovuto al covid, quindi dell’aggiornamento del prezziario (che avviene ogni due anni) e di una lievitazione insostenibile dei nuovi costi che aveva portato la Ditta aggiudicataria a chiedere una maggiorazione di somme non più sostenibili.

Fortunatamente la disponibilità della Ditta stessa e l’azione di concertazione del settore Lavori Pubblici hanno consentito di raggiungere, verosimilmente, un accordo che dovrebbe ormai andare in porto a brevissimo, garantendo la realizzazione degli aspetti più significativi del progetto per restituire al quartiere, finalmente, questo importante impianto sportivo.

A seguire, annunciando un’ottima notizia, sempre l’assessore Franco Costantino ha comunicato ai referenti del Comitato che tra pochi giorni verranno ufficialmente consegnati i lavori per la scuola elementare (per un totale di oltre 2mln di euro) che consentiranno agli oltre 200 bambini che la frequentano di poterci rientrare in piena sicurezza ed in locali confortevoli nel rispetto di ogni normativa vigente.

I lavori dovrebbero durare all’incirca un anno; pertanto la scuola dovrebbe essere riaperta per l’anno scolastico 2026-2027.

Gli assessori Carmelo Romeo ed Anna Briante hanno spiegato la scelta politico-amministrativa di investire sulla scuola elementare di Condera (assieme ad altre in altri quartieri strategici) prima ed a prescindere da quanto rilevato negli anni successivi nell’ambito del progetto “scuole belle e sicure”; progetto che ha evidenziato criticità strutturali di carattere sismico costringendo il Comune alla chiusura forzata di vari plessi. Per Condera, invece, la scelta è stata di pura programmazione, con un’attenzione precisa per quella struttura e per il quartiere.

I progetti per Condera tra scuola, campo di calcio e viabilità

L’importante iter burocratico-amministrativo (che ha coinvolto anche la Regione Calabria per quanto riguarda i fondi di “agenda 2000”) è stato espletato per intero e, ottenuti tutti i pareri, ha consentito di giungere all’imminente consegna dei lavori.

Rispetto alla questione idrica ed alla manutenzione stradale è intervenuto il consigliere delegato Franco Barreca affrontando in modo chiaro alcuni aspetti tecnici della rete e del sistema idrico di Condera, spiegando le ragioni di alcune criticità; al contempo sia lui che il Sindaco hanno ricordato che ormai la gestione della rete e del servizio è in capo alla Regione che opera attraverso Sorical. Ciò malgrado, il Comune di Reggio Calabria, pur non avendone più competenza, si è fatto e si farà carico delle segnalazioni dei cittadini per ottimizzare e garantire al meglio il servizio, rappresentando ogni istanza ai referenti di Sorical.

Rispetto alla manutenzione stradale, Barreca e Franco Costantino sono intervenuti per rassicurare il comitato su interventi imminenti di ripristino del manto stradale su alcune importanti buche segnalate, ma soprattutto per annunciare il cospicuo investimento di oltre 700mila euro previsto per tutto il tratto tra Condera e Terreti.

Relativamente alla zona di interscambio dei rifiuti, attualmente collocata all’interno della nuova piazza a ridosso del Cimitero, sia il consigliere Massimiliano Merenda sia il vicesindaco Paolo Brunetti (con delega all’ambiente) si sono immediatamente attivati con il dirigente del Settore Domenico Rechichi per chiedere parere su uno spostamento della stessa in altro luogo e, nello specifico, sotto proposta del comitato, presso l’ex concimaia a Pietrastorta. L’obiettivo è liberare la piazza da un’immagine sgradevole, garantendone il decoro, considerato che lì sono molti i bambini che prendono i bus per andare a scuola.

Brunetti è intervenuto anche sugli alberi a rischio all’ingresso della scuola media De Gasperi, questione della quale ha già avuto modo di accertarsi in un recente sopralluogo, garantendo interventi opportuni e concertati.

Il vicesindaco ha poi descritto al comitato il nuovo sistema di raccolta rifiuti che sarà avviato dal 15 gennaio, informandoli su cambiamenti e accorgimenti che vanno incontro ad esigenze e bisogni emersi nella logistica del servizio e in aspetti meramente tributari. Ha preannunciato l’introduzione della “tariffa puntuale (TARIP)” e quindi di un sistema di premialità incentivante: chi più differenzia meno paga.

Il consigliere comunale, nonché vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace ha ringraziato il comitato per l’azione fondamentale che svolge, sottolineando la necessità di rivitalizzare il quartiere con gli interventi programmati dall’amministrazione, ma anche e soprattutto con forme di cittadinanza attiva che facciano rinascere attività ad ogni livello.

A conclusione dell’incontro, il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha riassunto, in una visione ampia, i contributi giunti da assessori e consiglieri delegati, passando in rassegna gli interventi già effettuati, i progetti realizzati e quelli in programma (si parla di quasi 10mln di euro di investimenti su questa zona della città).

Con l’assenza delle circoscrizioni, ha rilevato il primo cittadino, è evidente che spesso non arrivano o arrivano in ritardo segnalazioni su disservizi o problematiche varie. Ecco perché si verificano ritardi negli interventi manutentivi. Tuttavia, quale scelta di indirizzo politico, si sta lavorando alla riattivazione delle circoscrizioni in un’ottica di decentramento dei servizi che possa garantire maggiore presenza territoriale ed un livello di prossimità alla popolazione.

L’isola ecologica, il centro di riuso, la nuova piazza al Cimitero, la scuola elementare, il campo di calcio, gli interventi sull’asse viario fino a Terreti: Condera è un quartiere storico dei “campi di Reggio” che accoglie un cospicuo numero di cittadini e merita assolutamente questo tipo di attenzione.

Gli obiettivi del comitato e della parrocchia coincidono con quelli degli amministratori; i progetti o le proposte discusse sono patrimonio collettivo e qualsiasi sindaco o amministratore desidera che ogni quartiere goda di servizi essenziali e di spazi fondamentali per l'aggregazione o per attività di valore sociale.

Il Comune di Reggio Calabria si impegnerà a portare a termine e concretizzare i progetti in programma, con l’appello alla collaborazione ed alla partecipazione attiva della cittadinanza che deve appropriarsi degli spazi e divenirne custode.

Il proficuo confronto si è concluso con l’impegno di comitato ed amministratori di ritrovarsi a stretto giro dopo la realizzazione dei primi interventi programmati (pulizia del campo di calcio dalle sterpaglie o la consegna dei lavori per la scuola elementare) per un continuo monitoraggio sulle attività poste in essere o in programma.