A Reggio Calabria incontro con HOMI, salone degli stili di vita

HOMI, il Salone degli Stili di Vita di Fiera Milano dedicato al mondo degli accessori per la casa e la persona, tornerà protagonista dal 14 al 17 settembre 2018, con tante nuove idee di stile grazie ad un’ampia offerta espositiva che caratterizza questa manifestazione, dalla forte e inconfondibile personalità.

In attesa dell’appuntamento di settembre in fieramilano, la manifestazione ha organizzato a Reggio Calabria un incontro, dedicato a buyer, retailer e trend setter della community del fashion e del design, che si svolgerà il 4 maggio, al E’ Hotel.

Gli operatori che saranno qui presenti potranno ascoltare le novità della prossima edizione ma anche a farsi interpreti delle esigenze della propria clientela per stimolare il Salone degli Stili di Vita a diventare sempre più versatile e ricco di idee e contaminazioni.

Come cambiano i gusti, anche di regione in regione? Quali opportunità potrà offrire HOMI ai rivenditori e agli operatori che conoscono bene questi territori e la loro clientela più raffinata? I road show si preannunciano, in questo senso, molto più di una serie di incontri commerciali, perché potranno diventare un vero e proprio laboratorio di tendenze, di indagine sul territorio e quindi fonte di arricchimento per mettere in moto idee e iniziative che possano rendere sempre più interessante la manifestazione. (generalmente sono circa 1.500 gli operatori della Calabria che gravitano intorno ad ogni edizione di HOMI)

HOMI SETTEMBRE 2018

HOMI a settembre conferma la sua proposta merceologica ampia e trasversale : accessori e decorazioni d’arredo, oggetti per la tavola, tessuti e tessili per la casa , ma spazio anche per essenze e le profumazioni per ambienti, articoli promozionali e oggettistica da regalo e da ufficio, fino alle proposte del variegato mondo dell’accessorio moda e del bijoux.

Non mancheranno in mostra gli spazi dedicati alla sperimentazione e alla ricerca, che si rinnovano ad ogni edizione e che ospitano designer affermati ed emergenti, piccole realtà, aziende selezionate; percorsi e spazi particolari dove trovare creazioni inedite ed esclusive, pezzi unici ed originali, piccole eccellenze.

Confermato anche un calendario di worskhops e talkshow che vedranno la presenza di esperti del settore (giornalisti, imprenditori, trend setter, opinion leader) in grado di dare importanti suggerimenti per rendere la visita in mostra sempre più profittevole e ricca di opportunità.