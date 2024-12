Reggio, un campione olimpico tra gli studenti: lezione di Luigi Busà all’ist. Maria Ausiliatrice

Una giornata indimenticabile per gli studenti dell’Istituto Scolastico Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria, diretto da sr. Giuliana Luongo e dalla Coordinatrice didattica sr. M Ausilia Chiellino, che hanno avuto l’onore di incontrare Luigi Busà, medaglia d’oro di Karate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Ambasciatore dello Sport Italiano alle Olimpiadi di Parigi. L’incontro con il campione olimpico ha ispirato e motivato i ragazzi, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino la storia di un atleta che ha scritto una pagina importante dello sport italiano.

Un incontro carico di emozione e ispirazione

L’incontro si è svolto in un clima di grande entusiasmo. Gli alunni, visibilmente emozionati, hanno avuto l’occasione di ascoltare direttamente dalle parole di Busà cosa significhi raggiungere il vertice di una disciplina sportiva così tecnica e affascinante. Durante la visita, l’atleta ha raccontato la sua esperienza olimpica, ma anche le sfide e i sacrifici che lo hanno portato alla vittoria.

«La medaglia d’oro è il risultato di anni di sacrificio, allenamenti, rinunce, ma anche di passione per quello che faccio» ha spiegato Busà. «Ogni giorno è un’opportunità per migliorarsi, non solo come atleta, ma come persona. La chiave del successo sta nella determinazione e nella voglia di non arrendersi mai, anche quando sembra tutto difficile».

Domande e consigli su determinazione e disciplina

Molti ragazzi hanno chiesto come affrontare le difficoltà durante gli allenamenti e come mantenere la concentrazione nei momenti di grande stress. Busà ha così ribadito l’importanza della perseveranza e della disciplina, trasmettendo un messaggio di forza e determinazione a tutti i giovani presenti.

Ha poi parlato della sua esperienza alle Olimpiadi di Tokyo, un sogno realizzato dopo anni di preparazione:

«Le Olimpiadi non sono solo una competizione sportiva, ma un viaggio che ti cambia dentro. La vittoria olimpica è frutto di sacrifici, ma anche di una forte volontà di superare ogni limite».

L’importanza dei modelli positivi

L’incontro non si è limitato al Karate, ma ha toccato tematiche più ampie come l’importanza di seguire le proprie passioni, di avere sogni e di impegnarsi ogni giorno per raggiungerli. La Direttrice sr. Giuliana Luongo ha ringraziato l’atleta per la sua disponibilità e per il suo esempio, sottolineando quanto sia fondamentale per i ragazzi avere modelli positivi da seguire.

«Incontrare un campione come Luigi Busà è una grande occasione per i nostri studenti», ha commentato la Direttrice. «Possono vedere da vicino il volto di un vincente, una persona che ha saputo affrontare le difficoltà e raggiungere un obiettivo straordinario».

Busà ha ribadito l’importanza dello sport come veicolo di salute, disciplina e crescita personale, affermando che con impegno e dedizione, ogni sogno può diventare realtà.

Karate all’Istituto Maria Ausiliatrice

All’interno dell’Istituto, si svolge un corso di Karate destinato ai bambini dai 3 ai 5 anni, coordinato da Rossella Zoccali, Insegnante Tecnico della Fortitudo 1903. Questo dimostra ulteriormente come la scuola abbia a cuore la formazione completa dei propri studenti, offrendo loro non solo istruzione, ma anche occasioni di sviluppo personale attraverso la pratica sportiva.

Un’esperienza, dunque, che ha lasciato un segno nel cuore di tanti giovani, ora ancora più motivati a inseguire i propri sogni con coraggio e determinazione.