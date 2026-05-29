Reggio, Cannizzaro incontra il Prefetto: ‘Confronto costante per soluzioni efficaci’

Primo importante incontro istituzionale per il neo sindaco di Reggio Calabria, l’onorevole Francesco Cannizzaro, che stamane si è recato presso l’Ufficio territoriale del Governo per incontrare S.E. il Prefetto, Clara Vaccaro.

«Doveroso da parte mia incontrare il Prefetto prima di ogni altra istituzione, sebbene il dialogo tra noi non sia mai mancato in questi anni, durante i quali ho esercitato il ruolo di parlamentare. Come in tutte le altre occasioni, si è trattato di uno scambio di idee cordiale e schietto – spiega Cannizzaro – ma questa volta sicuramente più prolungato, nel corso del quale ci siamo confrontati su numerose tematiche che riguardano la Città, approfondendo questioni strategiche per il suo sviluppo e miglioramento, con attenzione particolare ai servizi primari, alla vivibilità, a legalità e sicurezza, alle prospettive di crescita economica ed alle politiche sociali, a tutela delle fasce più fragili. L’obiettivo è affrontare con efficacia e celerità le questioni più rilevanti, nella consapevolezza che soltanto attraverso il confronto costante e la collaborazione sinergica sia possibile individuare soluzioni concrete ed efficaci».