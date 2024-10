Grande partecipazione all’infiorata di Gallico Marina – FOTO

Grande successo e nutrita partecipazione per la 5ᵃ edizione dell'Infiorata di Gallico Marina organizzata in occasione del Corpus Domini. Ecco le foto

Grande successo e nutrita partecipazione per la 5ᵃ edizione dell’Infiorata di Gallico Marina. L’evento, organizzato in occasione del Corpus Domini, ha visto la collaborazione dell’Azione Cattolica e del Laboratorio Artistico della Parrocchia S.Maria di Porto Salvo.

I lavori, iniziati venerdì sera con la preparazione delle linee guida dei decori, si sono conclusi alle prime luci di domenica 23 giugno. Tempo incerto in mattinata, ma dopo una lieve pioggia, per fortuna durata poco, tutto è andato per il verso giusto.

Per il 2019, i volontari impegnati nella realizzazione dell’ormai famosa infiorata hanno realizzato 10 riquadri diversi. Al loro interno vi erano raffigurati: le 7 virtù teologali, le 2 vetrate della parrocchia ed un disegno realizzato dall’azione cattolica.

Per il bellissimo ‘cammino‘ lungo 120 metri sono stati utilizzati fiori, riso e sabbia. Ecco le foto inviateci da un lettore.

Ph. Renzo Pellicano