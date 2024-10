A Reggio le iniziative Unicef per celebrare la Convenzione sui diritti dell’infanzia

Di seguito il comunicato stampa di Alessandra Tavella, Presidente del comitato provinciale Unicef Reggio Calabria.

Il 20 novembre ricorre l’anniversario dell’approvazione – avvenuta nel 1989 da parte dell’Assemblea delle Nazioni Unite – della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo. Un anniversario che l’UNICEF Italia celebra attraverso la ‘Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza’ (20 novembre 2023), quest’anno idealmente dedicata al diritto alla pace.

Con l’occasione Unicef ha lanciato “Bambini tra guerre ed emergenze dimenticate”, un focus per ricordare tutti i bambini che purtroppo vivono in condizioni disastrose a causa di guerre e situazioni emergenziali. Nello specifico sono sei i paesi su cui il focus si concentra in quanto colpiti da gravi conflitti e violenze: Palestina e Ucraina, al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica ed altre emergenze “dimenticate”, come Siria, Yemen, Sudan, Haiti.

Nel corso del mese il Comitato per l’Unicef di Reggio Calabria, con i volontari locali, sarà coinvolto in numerose iniziative dedicate all’anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia, con incontri nelle scuole, laboratori, mostre, letture animate, attività ludiche e sportive in diversi comuni della provincia.

Dichiara la Presidente Provinciale Unicef Alessandra Tavella: