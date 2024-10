Reggio, slitta l’inizio dell’anno scolastico: l’ordinanza del Sindaco

Il Comune di Reggio Calabria ha emanato l’Ordinanza Sindacale n. 89 del 13 settembre 2024, con la quale dispone la chiusura delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale per i giorni 16, 17 e 18 settembre 2024. Una decisione presa per motivi di sicurezza connessi alle concomitanti Festività Mariane in onore di Santa Maria Madre della Consolazione, un evento religioso e civile di grande rilevanza per la città.

Motivi della Chiusura

L’ordinanza del Sindaco Giuseppe Falcomatà evidenzia che la chiusura delle scuole è stata necessaria per garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni mariane, che comprendono un vasto programma di processioni e manifestazioni religiose e civili. La festa, che inizia il 14 settembre con la processione della Sacra Effigie dalla Basilica dell’Eremo alla Basilica Cattedrale, culminerà nella notte del 17 settembre con una seconda processione e spettacoli pirotecnici.

Esigenze di Sicurezza e Ordine Pubblico

Il provvedimento – si legge nell’ordinanza – è stato adottato anche per assicurare la massima sicurezza pubblica durante le celebrazioni. In particolare, si rende necessario garantire un controllo efficace della circolazione veicolare e pedonale, e disciplinare l’accesso alle aree dove si svolgeranno le manifestazioni. La decisione di chiudere le scuole è stata valutata attentamente in relazione ai provvedimenti già in atto che limitano il traffico nei pressi di diversi istituti scolastici, con l’obiettivo di ridurre al minimo il rischio di incidenti e garantire la sicurezza dei cittadini.

Attivazione del Centro Operativo Comunale

Per coordinare le attività di assistenza e soccorso durante le celebrazioni, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile, con il supporto di tutte le funzioni operative necessarie per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza.

La chiusura delle scuole durante le giornate delle celebrazioni mariane riflette la necessità di bilanciare le esigenze educative con quelle di sicurezza pubblica, assicurando che uno degli eventi più importanti della tradizione reggina si svolga in modo sicuro e ordinato.